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لبنان

غارات إسرائيليّة في الجنوب.. وسيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان المُستهدف لنقل الجرحى

Lebanon 24
16-01-2024 | 10:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني- الرسالة الاسلامية فرقة مجدل سلم وفرقة شقرا تعمل على سحب الجرحى الذين أصيبوا في الغارات التي استهدفت المنطقة بين وادي سلوقي ومجدل سلم بعد ظهر اليوم. 
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