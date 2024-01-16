غارات إسرائيليّة في الجنوب.. وسيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان المُستهدف لنقل الجرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني- الرسالة الاسلامية فرقة مجدل سلم وفرقة شقرا تعمل على سحب الجرحى الذين أصيبوا في الغارات التي استهدفت المنطقة بين وادي سلوقي ومجدل سلم بعد ظهر اليوم.

Advertisement