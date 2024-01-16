هذا مع عرضه أبي رميا مع وزراء الصحة والشؤون والطاقة

اطلع النائب سيمون أبي رميا من وزير الصحة العامة فراس الأبيض على الموازنة الجديدة للوزارة وإمكاناتها لتلبية الحاجات الصحيّة والاستشفائية.



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والتقى أبي رميا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وتابع معه وضع المراكز التابعة للوزارة في قضاء جبيل. وبحسب بيان لمكتب أبي رميا، فقد تم البحث خلال اللقاء في أوضاع المستشفيات في قضاء كسروان – جبيل، لا سيما مستشفي البوار وقرطبا الحكوميين، إضافة إلى شؤون صحية جبيلية.والتقى أبي رميا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وتابع معه وضع المراكز التابعة للوزارة في قضاء جبيل.

كما بحث مع وزير الطاقة وليد فياض الملفات والمشاريع الإنمائية التي تقام في جبيل والتابعة لوزارة الطاقة، لا سيما تلك التي علقت في فترة كورونا وبسبب الأزمة الاقتصادية.