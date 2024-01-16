خريس: لن نسمح للعدو بالاعتداء على أرضنا

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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن "وقف إطلاق النار يجب أن يبدأ من غزة"، لافتا الى أن "لبنان لطالما كان مدافعا عن أرضه وشعبه وما زال الى الآن"، وقال: "العدو دحر من أرضنا بقوة السلاح وإرادة الشعب، وما زال هناك قرى محتلة يجب تحريرها، ولن نسمح لهذا العدو بالاعتداء على أرضنا وسنكون له بالمرصاد".وأضاف خلال احتفال تأبيني في بلدة برج حال: "ان العدو الاسرائيلي هو من بدأ المعركة، واليوم يتحدث عن تطبيق القوانين وتحديدا القرار1701. نقول لهم ان ما يحصل على مستوى المنطقة له حل واحد وهو وقف العدو اطلاق النار على غزة وأهلها ووقف هذه المجازر التي تستهدف الآلاف دون أن يرف جفن لبعض قادة العالم، اذ يقولون لم يثبت لديهم أن اسرائيل ترتكب المجازر وتقتل الأطفال".وحيا "جنوب أفريقيا التي تقدمت بشكوى ضد مجازر الاحتلال".وقال: "من يتحدث عن حقوق الإنسان، اليوم هم أنفسهم يشوهون الحقائق وبسلاحهم تتم إبادة شعب، ولم نسمع حتى الآن أي موقف واضح وصريح حول قتل الأطفال والمجازر التي ترتكب يوميا".أضاف: "ليس هناك أقدس وأشرف من هذه القضية، وهذا الشعب الصامد لن ينهزم، والمقاومة الثابتة على مبادئها وإيمانها وعنفوانها لن تهزم أبدا أمام كل المؤمرات التي تُحاك وسيكون النصر حليفهم".