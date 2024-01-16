النيبال لا تمانع إرسال عمالها وعاملاتها إلى لبنان.. ولكن بشرط

زار القنصل النيبالي الفخري العام الشيخ محمد وسام غزيل، وزير العمل مصطفى بيرم، وناقش معه استكمال مذكرة التفاهم المتعلقة بالعمالة، التي تنتظر إقرارها من وزارة العمل النيبالية.



وأوضح القنصل النيبالي ان "النيبال لا تمانع استقدام العمال والعاملات من نيبال، شريطة شمولهم تحت قانون العمل اللبناني".

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وأوضح أن "القانون النيبالي يسمح لجميع العمال، بما في ذلك العاملات المنزليات اللواتي يندرجن تحت الفئة الثالثة من قانون العمل اللبناني، بالسفر والعمل بشرط الحصول على عقد عمل مسبق من القنصلية النيبالية".



وأفاد بأن "القنصلية لا تمانع في إجراء هذا العقد، شرط ضم هؤلاء العمال للفئة الثالثة".