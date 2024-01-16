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لبنان

بكمين محكم في طرابلس.. من أوقفت "الأمن"؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 11:09
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما ترويج العملة المزيّفة، وبنتيجة المتابعة التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في المناطق التي تكثر فيها هذه الجرائم، وبخاصة بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخصين يُشتبه بترويجهما عملة مزيّفة في مناطق مختلفة من طرابلس وزغرتا.
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أعطيت الأوامر لدوريّات الشعبة للعمل على تحديد هويّة المتورّطَيْن وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر الشعبة، توصّلوا إلى تحديد هويّتيهما، وهما اللبنانيّان: - ر. ط. (مواليد عام 1965)، ف. م. (مواليد عام 1976)

بتاريخ 08/01/2024، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في شارع المئتين- طرابلس وضبطت بحوزتهما مبلغ /1،200/ دولار أميركي مزيّفة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما حيث تم استدعاء عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحيتهما وتمكنوا من التعرف إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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