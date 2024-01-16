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لبنان

آخر حديث لإيلي مرعب بعد تخطّيه مرحلة الخطر... إليكم ما قاله

Lebanon 24
16-01-2024 | 11:32
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بعد دخوله المستشفى منذ فترة، وتدهور حالته الصحيّة، قال الصحافيّ المتخصص بالأخبار الفنيّة إيلي مرعب عبر حسابه على منصّة "إكس": "ولعل الله يدبر لك شيئاً يجعلك تسجد فرحاً لحدوثه".
 
 
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وكان مرعب قال قبل أيّام قليلة: بشكر كل يلي عم يسألوا ويطمنوا عني 
حابب قلكم انو مرحلة خطر الموت تخطيناها الحمدالله ولكن بعدنا عم نعالج مشكلات صحية ومضاعفات اثروا عليّ بسبب يلي مرقت فيه.
ما تنسوني بصلاتكم".
 
 
 
 

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