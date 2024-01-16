مولوي بحث مع ريزا في مشاريع تنفذها الأمم المتحدة

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بعد اللقاء، قال مولوي: "أهنىء اتحاد بلديات صيدا الزهراني الشفاف، إذ بمعزل عن كل الظروف والصعوبات يثبت أنه يسير بمناقصة لإزالة النفايات تم التصديق عليها بكل شفافية بإشراف رئيس هيئة الإشراف العام القاضي جان العلية، الذي أشرف شخصيا على دفتر الشروط وبوشر بإطلاق المناقصة". إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، وفدا من اتحاد بلديات صيدا الزهراني، بحضور محافظ الجنوب منصور ضو. وبحث اللقاء في شأن حل أزمة النفايات في المنطقة.بعد اللقاء، قال مولوي: "أهنىء اتحاد بلديات صيدا الزهراني الشفاف، إذ بمعزل عن كل الظروف والصعوبات يثبت أنه يسير بمناقصة لإزالة النفايات تم التصديق عليها بكل شفافية بإشراف رئيس هيئة الإشراف العام القاضي جان العلية، الذي أشرف شخصيا على دفتر الشروط وبوشر بإطلاق المناقصة".



وشكر "جميع من ساهم في إنجاح مراجعة وتحضير دفتر الشروط"، وقال: "سنصل إلى عقد يستوفي الشروط بنتيجة مناقصة صحيحة".





كذلك، استقبل مولوي النواب: أسعد درغام وشربل مسعد ومحمد يحيى، وبحث معهم في شؤون مناطقهم.



كما بحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في مشاريع تنفذها الأمم المتحدة في لبنان.