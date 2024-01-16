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لبنان

مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:22
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وقع حادث سير مروّع في منطقة جعيتا، يوم أمس، أدى إلى وفاة الشاب الياس جون حنا البالغ من العمر 25 عاماً.
 
 
 
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