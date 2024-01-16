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لبنان

ضحيّة جديدة لحوادث السير... الشاب حسين تُوفي صباح اليوم

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:41
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تُوفي الشاب حسين يحيى فارس البالغ من العمر 17 سنة، في حادث سير، صباح اليوم، في بلدة أنصار الجنوبية.
 
 
وحصل الحادث بين دراجة نارية وسيارة، وأُصيب شخص آخر بجروح خطيرة.
 
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حادث سير

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