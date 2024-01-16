ضحيّة جديدة لحوادث السير... الشاب حسين تُوفي صباح اليوم

تُوفي الشاب حسين يحيى فارس البالغ من العمر 17 سنة، في حادث سير، صباح اليوم، في بلدة أنصار الجنوبية.

وحصل الحادث بين دراجة نارية وسيارة، وأُصيب شخص آخر بجروح خطيرة.