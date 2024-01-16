Advertisement

لبنان

لهواة التزلج: توجهوا غدا الى كفرذبيان

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1153326-638410326064792282.jpg
Doc-P-1153326-638410326064792282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات والجبال، خلال العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان، أعلنت مراكز التزلج في منطقة كفرذبيان، أنّها ستستقبل المواطنين، وهواة التزلّج، بدءاً من يوم غدّ الأربعاء، بعد إنجازها التجهيزات اللازمة، وبعد إنحصار العاصفة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
lebanon 24
16/01/2024 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الحريقة عند أطرف بلدة عيترون
lebanon 24
16/01/2024 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": نُؤكّد تضامننا مع الجنوبيين الذين قُصفت منازلهم وهجروا منها
lebanon 24
16/01/2024 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 قذائف إسرائيليّة تسقط على أحد المنازل في كفركلا قرب حسينية الزهراء
lebanon 24
16/01/2024 22:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تزلج

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:51 | 2024-01-16
14:30 | 2024-01-16
14:22 | 2024-01-16
14:10 | 2024-01-16
12:41 | 2024-01-16
12:25 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24