لهواة التزلج: توجهوا غدا الى كفرذبيان

بعدما تساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات والجبال، خلال العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان، أعلنت مراكز التزلج في منطقة كفرذبيان، أنّها ستستقبل المواطنين، وهواة التزلّج، بدءاً من يوم غدّ الأربعاء، بعد إنجازها التجهيزات اللازمة، وبعد إنحصار العاصفة.

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