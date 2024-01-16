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لبنان

ميقاتي: نتطلع لاستقرار دائم في كل المنطقة بدءا من الجنوب وإلى حلّ القضية الفلسطينية

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:51
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"إن حرب غزة أثرت من الناحية الاقتصادية على كل الدول العربية والمنطقة بشكل عام، بما في ذلك لبنان".
وفي مقابلة  مع محطة"سكاي نيوز عربية" على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس قال إنه يدعو منذ اليوم الأول لحرب غزة الى وقف  إطلاق النار فورا، لان وقف إطلاق النار هو حجر الزاوية لبداية نوع من الاستقرار الدائم، والبحث عن حلول دائمة للمنطقة، سواء في ما يتعلق بثبيت قرار 1701 واستكمال تطبيقه كاملا، أو من ناحية حل الموضوع الفلسطيني".
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أضاف: "بعد 70 عاما من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا نزال في الدوامة نفسها. الحرب الحالية قد تنتهي لفترة زمنية ثم تعود وتتكرر من جديد وهذا غير مسموح به بعد الآن".
وقال: نحن نتطلع لاستقرار دائم في كل المنطقة بدءا من الجنوب اللبناني وإلى حل القضية الفلسطينية".
وجدد  التحذير من مخاطر جر لبنان إلى الحرب، قائلا "نحن في لبنان ملتزمون بأن نبعد كأس الحرب عن لبنان، لأنه في هذه الحالة ربما لا يكون لبنان وحده الضحية، وستكون  الحرب مثل كرة الثلج التي ستطال الجميع".
وردا على سؤال قال " إن ما يحدث في البحر الأحمر ستكون له تكلفة اقتصادية باهظة على كل دول العالم".

حديث الحدث
وفي حديث الى "قناة الحدث" قال: يجب أن يكون لبنان بعيدا عن أي تصعيد وقد بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب.
وقال" نحو ندعو لتهدئة واستقرار طويل المدى على الحدود الجنوبية".
اضاف"ان قرار السلم بيد الدولة اللبنانية اما قرار الحرب فهو بيد اسرائيل والحرب خسارة للجميع".
وردا على سؤال قال"لا رابط بين ما يحدث في الجنوب وانتخابات رئيس الجمهورية".
 
 
 
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