16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي: نتطلع لاستقرار دائم في كل المنطقة بدءا من الجنوب وإلى حلّ القضية الفلسطينية
Lebanon 24
16-01-2024
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"إن حرب غزة أثرت من الناحية الاقتصادية على كل الدول العربية والمنطقة بشكل عام، بما في ذلك لبنان".
وفي مقابلة مع محطة"سكاي نيوز عربية" على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس قال إنه يدعو منذ اليوم الأول لحرب غزة الى وقف إطلاق النار فورا، لان وقف إطلاق النار هو حجر الزاوية لبداية نوع من الاستقرار الدائم، والبحث عن حلول دائمة للمنطقة، سواء في ما يتعلق بثبيت قرار 1701 واستكمال تطبيقه كاملا، أو من ناحية حل الموضوع الفلسطيني".
Advertisement
أضاف: "بعد 70 عاما من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا نزال في الدوامة نفسها. الحرب الحالية قد تنتهي لفترة زمنية ثم تعود وتتكرر من جديد وهذا غير مسموح به بعد الآن".
وقال: نحن نتطلع لاستقرار دائم في كل المنطقة بدءا من الجنوب اللبناني وإلى حل القضية الفلسطينية".
وجدد التحذير من مخاطر جر لبنان إلى الحرب، قائلا "نحن في لبنان ملتزمون بأن نبعد كأس الحرب عن لبنان، لأنه في هذه الحالة ربما لا يكون لبنان وحده الضحية، وستكون الحرب مثل كرة الثلج التي ستطال الجميع".
وردا على سؤال قال " إن ما يحدث في البحر الأحمر ستكون له تكلفة اقتصادية باهظة على كل دول العالم".
حديث الحدث
وفي حديث الى "قناة الحدث" قال: يجب أن يكون لبنان بعيدا عن أي تصعيد وقد بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب.
وقال" نحو ندعو لتهدئة واستقرار طويل المدى على الحدود الجنوبية".
اضاف"ان قرار السلم بيد الدولة اللبنانية اما قرار الحرب فهو بيد اسرائيل والحرب خسارة للجميع".
وردا على سؤال قال"لا رابط بين ما يحدث في الجنوب وانتخابات رئيس الجمهورية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
16:25 | 2024-01-15
15/01/2024 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:45 | 2024-01-16
16/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:34 | 2024-01-16
16/01/2024 01:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2024-01-16
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:22 | 2024-01-16
هذه مقدّمات نشرات الأخبار المسائيّة اليوم
14:10 | 2024-01-16
المرتضى عرض الاوضاع مع وفد من الجماعة الإسلامية
13:05 | 2024-01-16
لهواة التزلج: توجهوا غدا الى كفرذبيان
12:41 | 2024-01-16
ضحيّة جديدة لحوادث السير... الشاب حسين تُوفي صباح اليوم
12:25 | 2024-01-16
"لبنان القوي": نُؤكّد تضامننا مع الجنوبيين الذين قُصفت منازلهم وهجروا منها
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 22:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 22:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 22:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24