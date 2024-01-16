المرتضى عرض الاوضاع مع وفد من الجماعة الإسلامية

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إلتقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في "بيت الفن" - طرابلس، وفدا من الجماعة الإسلامية ضم المهندس عبد الله بابتي، سعيد العويك واحمد البقار.خلال اللقاء، تم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وشؤون عامة واخرى مرتبطة بفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.وأثنى الوفد على قرار المرتضى أداء مهامه من طرابلس، وأكد "وجوب تضافر جهود الجميع لانجاح الفعالية لما تمثله من فرصة مهمة لإخراج طرابلس من عزلتها وكبوتها".