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لبنان

إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 14:30
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ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة تُحاكي هجوما على لبنان، مؤكدًا أن قواته أكثر استعدادا من أي وقت مضى لمواجهة أيّ تصعيد على الحدود اللبنانية.
 
 
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين: "نحن أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، وسنُواصل تعزيز الاستعدادات
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والتقييمات".
 
وأشار غوردين إلى نشر عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الشمالية، وقال: "ضربنا الكثير من المواقع على الجانب الآخر".
 
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "تجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الخلف بعيدا عن الحدود". (سبوتنيك)
 
 
 
 

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