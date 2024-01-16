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لبنان
المرتضى بحث ودرباس في الشؤون العامة
Lebanon 24
16-01-2024
|
15:27
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إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في بيت الفن في طرابلس، الوزير السابق رشيد درباس، وبحثا في شؤون عامة، واخرى مرتبطة بفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
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محمد وسام المرتضى
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