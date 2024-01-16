المرتضى بحث ودرباس في الشؤون العامة

إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في بيت الفن في طرابلس، الوزير السابق رشيد درباس، وبحثا في شؤون عامة، واخرى مرتبطة بفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

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