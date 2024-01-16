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لبنان
لا زيادة على الرواتب
Lebanon 24
16-01-2024
|
17:00
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حسب مصدر نقابي بات بحكم المؤكد انه من غير الممكن إدخال زيادات على الرواتب أسوة بما يحضّر للقطاع العام بسبب حرب غزة وتداعياتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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