لا زيادة على الرواتب

حسب مصدر نقابي بات بحكم المؤكد انه من غير الممكن إدخال زيادات على الرواتب أسوة بما يحضّر للقطاع العام بسبب حرب غزة وتداعياتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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