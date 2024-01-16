Advertisement

لبنان

لا زيادة على الرواتب

Lebanon 24
16-01-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1153390-638410474618676752.jpg
Doc-P-1153390-638410474618676752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسب مصدر نقابي بات بحكم المؤكد انه من غير الممكن إدخال زيادات على الرواتب أسوة بما يحضّر للقطاع العام بسبب حرب غزة وتداعياتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان يبدأ رحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية ورصد دولي إيجابي
lebanon 24
17/01/2024 05:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق الإصلاحات سيخرج لبنان من أزمته الاقتصاديّة
lebanon 24
17/01/2024 05:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توحيد سعر الصرف وعودة البطاقات المصرفية.. هذا ما ينتظر لبنان في الـ 2024 اقتصاديا
lebanon 24
17/01/2024 05:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي يتوقع حدوث ركود اقتصادي في لبنان لهذا السبب
lebanon 24
17/01/2024 05:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:18 | 2024-01-16
22:16 | 2024-01-16
17:30 | 2024-01-16
16:44 | 2024-01-16
15:50 | 2024-01-16
15:27 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24