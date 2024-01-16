هوكشتاين يعود قريباً إلى بيروت

كشف مصدر مطَّلع عن أن لديه معلومات عن عودة غير بعيدة للوسيط هوكشتاين الى بيروت، بعد التدقيق في النقاط التي سمعها خلال جولته الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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