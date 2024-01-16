14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين يعود قريباً إلى بيروت
Lebanon 24
16-01-2024
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر مطَّلع عن أن لديه معلومات عن عودة غير بعيدة للوسيط هوكشتاين الى بيروت، بعد التدقيق في النقاط التي سمعها خلال جولته الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تلجأ إسرائيل لسياسة الاغتيال على أرض لبنان؟
Lebanon 24
لماذا تلجأ إسرائيل لسياسة الاغتيال على أرض لبنان؟
17/01/2024 05:26:03
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في مجلس الوزراء : تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية
Lebanon 24
ميقاتي في مجلس الوزراء : تحية للتضامن اللبناني الذي اثبت ان لبنان بلد صلب ومقاوم : منا مَنْ يُقاوم على الارض ومنا مَنْ يقاوم في السياسة والمواقف الوطنية والمنابر الدولية
17/01/2024 05:26:03
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الكويت: كان الأمير الراحل، من خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، خير داعم، ومساند، ومؤيد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً
Lebanon 24
ميقاتي من الكويت: كان الأمير الراحل، من خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، خير داعم، ومساند، ومؤيد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً
17/01/2024 05:26:03
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: قصور السياسة اللبنانية والإنقاذ يلزمان بالدعوة إلى أوسع تحالف حول الدستور
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: قصور السياسة اللبنانية والإنقاذ يلزمان بالدعوة إلى أوسع تحالف حول الدستور
17/01/2024 05:26:03
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:34 | 2024-01-16
16/01/2024 01:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:45 | 2024-01-16
16/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة على طريق جعيتا... الشاب الياس جون حنا تُوفي بحادث سير مروّع
12:22 | 2024-01-16
16/01/2024 12:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:18 | 2024-01-16
ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة
22:16 | 2024-01-16
"اللجنة الخماسية" تُطلق آلية رئاسية أوائل شباط.. و"وساطة" باريس وواشنطن مستمرة
17:00 | 2024-01-16
لا زيادة على الرواتب
16:44 | 2024-01-16
عن "الحزب" والنزاع في غزة... ماذا قال الرئيس الفرنسيّ؟
15:50 | 2024-01-16
إنفجار داخل أحد الأفران وسقوط جرحى... شاهدوا بالفيديو ما حصل مساء اليوم
15:27 | 2024-01-16
المرتضى بحث ودرباس في الشؤون العامة
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 05:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24