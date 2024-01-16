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لبنان

ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة

Lebanon 24
16-01-2024 | 22:18
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لبنان الرسمي بقي على موقفه لجهة وقف النار في غزة اولاً، فهو حجر الاساس لبداية نوع من الاستقرار الدائم، والبحث عن حلول سواء في ما يتعلق بالقرار 1701 او حول الموضوع الفلسطيني، وفق ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دافوس ، مشدداً بعد التحذير، من اننا «ملتزمون بأن نبعد كأس الحرب عن لبنان»، والحرب ستكون كرة الثلج التي تطال الجميع، ولن يكون لبنان وحدة ضحيتها، كاشفاً عن البدء بالتحضير لاستقرار طويل في الجنوب.
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وفي احاديث صحافية ادلى بها على هامش مشاركته في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس - سويسرا. اكد ميقاتي "أننا قلنا دائمًا وأبدًا أننا نسعى للحلول الديبلوماسية"، وقال "سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أننا أمام فرصة لإيجاد حل للاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نعمل على ذلك"، مؤكداً الالتزام بالقرارات الدولية بشأن لبنان و"نحترمها كلها". وشدد على أنّ "وقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات"، موضحاً "قلت أن حزب الله يتمتع بعقلانية وأترك هذا الحكم بعد 100 يوم من الحرب ولا يزال ضمن هذا التصرف وقال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة ويحاول أن يتفادى أيّ كأس تؤدي للمزيد من الاضطراب في لبنان". ولفت إلى أنّ "كل الاتصالات التي أقوم بها مقدّرة من كل الدول، وهي تعلم أن لبنان يحاول تفادي التصعيد جراء الاستفزازت الإسرائيلية". وأوضح "إننا ندعو لتهدئة واستقرار طويل المدى على الحدود مع إسرائيل". وأضاف:" بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب"، مشددًا على أن لبنان يجب أن يكون بعيدًا عن أيّ صراع.

وشدّد ميقاتي على أن " قرار السلم بيد الدولة اللبنانية والحرب خسارة للجميع"، معتبرا أنّ "قرار الحرب جاء من حزب الله وهو يرد على الاستفزازات الإسرائيلية". ولفت إلى أن "لبنان لا يستطيع أن يتحمل تبعات الحرب الآن".
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