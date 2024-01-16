15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
17
o
بشري
13
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي من دافوس: مفتاح المعالجة وقف الحرب في غزة
Lebanon 24
16-01-2024
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبنان الرسمي بقي على موقفه لجهة وقف النار في غزة اولاً، فهو حجر الاساس لبداية نوع من الاستقرار الدائم، والبحث عن حلول سواء في ما يتعلق بالقرار 1701 او حول الموضوع الفلسطيني، وفق ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دافوس ، مشدداً بعد التحذير، من اننا «ملتزمون بأن نبعد كأس الحرب عن لبنان»، والحرب ستكون كرة الثلج التي تطال الجميع، ولن يكون لبنان وحدة ضحيتها، كاشفاً عن البدء بالتحضير لاستقرار طويل في الجنوب.
Advertisement
وفي احاديث صحافية ادلى بها على هامش مشاركته في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس - سويسرا. اكد ميقاتي "أننا قلنا دائمًا وأبدًا أننا نسعى للحلول الديبلوماسية"، وقال "سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أننا أمام فرصة لإيجاد حل للاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نعمل على ذلك"، مؤكداً الالتزام بالقرارات الدولية بشأن لبنان و"نحترمها كلها". وشدد على أنّ "وقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات"، موضحاً "قلت أن حزب الله يتمتع بعقلانية وأترك هذا الحكم بعد 100 يوم من الحرب ولا يزال ضمن هذا التصرف وقال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة ويحاول أن يتفادى أيّ كأس تؤدي للمزيد من الاضطراب في لبنان". ولفت إلى أنّ "كل الاتصالات التي أقوم بها مقدّرة من كل الدول، وهي تعلم أن لبنان يحاول تفادي التصعيد جراء الاستفزازت الإسرائيلية". وأوضح "إننا ندعو لتهدئة واستقرار طويل المدى على الحدود مع إسرائيل". وأضاف:" بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب"، مشددًا على أن لبنان يجب أن يكون بعيدًا عن أيّ صراع.
وشدّد ميقاتي على أن " قرار السلم بيد الدولة اللبنانية والحرب خسارة للجميع"، معتبرا أنّ "قرار الحرب جاء من حزب الله وهو يرد على الاستفزازات الإسرائيلية". ولفت إلى أن "لبنان لا يستطيع أن يتحمل تبعات الحرب الآن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:34 | 2024-01-16
16/01/2024 01:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:45 | 2024-01-16
16/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-01-17
مؤشرات ميدانية تؤشر لنية اسرائيلية بالتصعيد وميقاتي: الحل بتطبيق القرار 1701
00:21 | 2024-01-17
تطورات جبهة الجنوب... هدوء حذر ليلاً في القطاعين الغربي والأوسط
00:15 | 2024-01-17
5 حوادث في 24 ساعة.. إليكم عدد الضحايا
23:32 | 2024-01-16
سحب مذكرة توقيف بحق وزير سابق واهالي الضحايا مستاؤون ويهددون
23:15 | 2024-01-16
إسرائيل تتجنّب سيناريو 2006
23:12 | 2024-01-16
فرنسا: لفصل الملفّين.. لودريان عائد ولا "قطيعة" مع "التيار الوطني الحر"
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 08:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 08:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 08:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24