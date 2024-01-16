15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
17
o
بشري
13
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سحب مذكرة توقيف بحق وزير سابق واهالي الضحايا مستاؤون ويهددون
Lebanon 24
16-01-2024
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط": في قرارٍ مفاجئ، أصدر المحامي العام التمييزي (المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت) القاضي صبّوح سليمان، قراراً قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 أيلول 2021.
Advertisement
وأوضح مصدر في النيابة العامة التمييزية أن القاضي سليمان «اتخذ هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي طوني فرنجية». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «جاء أسوة بقرار إطلاق سراح الموقوفين في ملفّ المرفأ الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شهر شباط 2022 ونفّذه فوراً، بفعل توقّف التحقيق جرّاء الدعاوى المقامة ضدّ البيطار».
وكشف المصدر عن أن القاضي سليمان «أحال القرار إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي استجاب للقرار ونفّذه على الفور».
وكان القاضي غسان عويدات أمر بالإفراج عن 17 موقوفاً بملف انفجار مرفأ بيروت، مطلع شهر شباط 2021، على أثر الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار وأجاز لنفسه استكمال التحقيق بالملفّ رغم عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقامة ضدّه، واستتبعه النائب العام التمييزي بالادعاء على البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي».
وأثار القرار استياء فريق الادعاء الذي يمثّل ضحايا انفجار المرفأ، وعدّ أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط»، القرار «يشكل طعنة في صميم العدالة، ويقتل شهداء مرّة أخرى». وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه «هذا انقلاب فاضح على الإجراءات القضائية للمفاهيم القانونية». وسأل «بأي حقّ يتجرّأ المدعي العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها، حتى لو كان التحقيق معلقاً؟»، مشيراً إلى «وجود مخطط لإفراغ الملفّ من مضمونه وهذا يشكل سابقة في تاريخ القضاء، ستكون لها تداعيات سيئة للغاية، وستثير غضب الأهالي الذين لن يقفوا مكتوفين أمام نحر قضيتهم».
ويتوقّع أن يحذو وزير المال الأسبق، علي حسن خليل، حذو فنيانوس، ويطلب من القاضي صبوح سليمان سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن البيطار في القضيّة عينها، وينتظر أن يستجيب لهذا الطلب للسبب نفسه، الذي استردت به مذكرة فنيانوس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:34 | 2024-01-16
16/01/2024 01:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:45 | 2024-01-16
16/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-01-17
مؤشرات ميدانية تؤشر لنية اسرائيلية بالتصعيد وميقاتي: الحل بتطبيق القرار 1701
00:21 | 2024-01-17
تطورات جبهة الجنوب... هدوء حذر ليلاً في القطاعين الغربي والأوسط
00:15 | 2024-01-17
5 حوادث في 24 ساعة.. إليكم عدد الضحايا
23:15 | 2024-01-16
إسرائيل تتجنّب سيناريو 2006
23:12 | 2024-01-16
فرنسا: لفصل الملفّين.. لودريان عائد ولا "قطيعة" مع "التيار الوطني الحر"
23:08 | 2024-01-16
القطاع العقاري في غيبوبة تامة في انتظار إنعاشه بتسوية تنقذ المنطقة
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 08:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 08:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 08:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24