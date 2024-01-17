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لبنان

5 حوادث في 24 ساعة.. إليكم عدد الضحايا

Lebanon 24
17-01-2024 | 00:15
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أعلنت التحكم المروري عن وقوع خمس حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب إحصاءات التحكم المروري نتج عن تلك الحوادث قتيل خمس جرحى.


المصدر: رصد لبنان 24
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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