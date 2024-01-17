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لبنان

التطورات جنوبًا... قصف وغارات اسرائيلية عنيفة تطال هذه المنطقة

Lebanon 24
17-01-2024 | 02:30
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استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف طير حرفا والجبين وشيحين والأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب بـ3 صواريخ من مسيّرة إسرائيلية، وتعرضت أطراف الضهيره ـ يارين لغارتين من مسيرة معادية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وسمع دوى انفجار ضخم تردد صداه في منطقة حاصبيا، تبين أن فوج الهندسة في الجيش اللبناني فجر لغما عند الطرف الغربي للبلدة.
 
 
وأطلق العدو الإسرائيلي النار باتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني وألقوا باتجاهم أيضا قنابل دخانية، دون تسجيل اصابات، كما وقعت غارات إسرائيلية على بلدة حولا مستهدفة منازل.
 
 
 
وأفاد متحدث إسرائيلي بأن منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان شهدت اليوم غارات إسرائيلية في وتيرة استهداف تعد الأعنف.
 
 
ونفذت مسيّرة للعدو الاسرائيلي غارة على منزل قرب مسجد في الحارة الفوقا في بلدة عيتا الشعب ما أدى الى احتراقه.


وتوجهت فرق الاطفائية للسيطرة على الحريق، من دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.
 
 
وحصل "لبنان 24"، على فيديو، يظهر حجم الأضرار التي لحقت بمكان استهداف غارة إسرائيلية أمس لمنزلين في حولا.

 
دمار كبير في مكان استهداف غارة إسرائيلية أمس لمنزلين في حولا pic.twitter.com/Ew7WLxXDLA

— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 17, 2024
 
وسيطر الهدوء الحذر على القطاعين الغربي والأوسط الليل الفائت، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي واطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وتعرضت عيتا الشعب ووادي السلوقي بعيد منتصف الليلة الماضية، لقصف مدفعي معادٍ.
 
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