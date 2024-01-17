Advertisement

لبنان

باسيل يمرر رسائله بـ"قبة باط"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-01-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1153460-638410764903210934.jpeg
Doc-P-1153460-638410764903210934.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال نائب رئيس "التيار الوطني الحر" ناجي حايك يطلق تصريحات اشكالية وغالبيتها معادية لـ "حزب الله" بشكل واضح، ولا تتمايز معه فقط في القضايا الداخلية بل في موضوع المقاومة والسلاح..
وبحسب مصادر مطلعة "فإن حايك الذي أعلن رئيس التيار جبران باسيل انه سيلتزم بالخطاب الرسمي بعد توليه مسؤولياته الجديدة، لديه اذن ضمني بأن يطلق تصريحاته كما يشاء".
Advertisement
وترى المصادر"انه من الواضح ان باسيل يريد ان يوصل رسائل للحزب من خلال تصعيد حايك بأن "التيار" جاهز للانتقال الى الضفة الثانية في حال استمرت حارة حريك بتجاهل مصالحه الداخلية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2024-01-17
03:30 | 2024-01-17
03:27 | 2024-01-17
03:18 | 2024-01-17
03:00 | 2024-01-17
02:45 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24