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لا يزال نائب رئيس "التيار الوطني الحر" ناجي حايك يطلق تصريحات اشكالية وغالبيتها معادية لـ "حزب الله" بشكل واضح، ولا تتمايز معه فقط في القضايا الداخلية بل في موضوع المقاومة والسلاح..وبحسب مصادر مطلعة "فإن حايك الذي أعلن رئيس التيار جبران باسيل انه سيلتزم بالخطاب الرسمي بعد توليه مسؤولياته الجديدة، لديه اذن ضمني بأن يطلق تصريحاته كما يشاء".وترى المصادر"انه من الواضح ان باسيل يريد ان يوصل رسائل للحزب من خلال تصعيد حايك بأن "التيار" جاهز للانتقال الى الضفة الثانية في حال استمرت حارة حريك بتجاهل مصالحه الداخلية".