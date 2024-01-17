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لبنان
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
17-01-2024
|
01:21
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد جنون الطقس الذي احدثه التيار النفاث Jet Stream ، والذي غطى لبنان بالكامل لـ 3 ايام في المنخفض السابق، وذلك بين الجمعة والأحد، فضاعف نسبة الرطوبة في الجوّ ما ادّى الى هطولات طوفانية، الحقت اضراراً في الطبيعة وانعكست على بعض اللبنانيين، يدخل لبنان في استراحة جوية حتى يوم الأحد مع ارتفاع بدرجات الحرارة، فيكون الطقس غائماً مع تشكل الضباب المحلي بين يومي الاربعاء والخميس، بينما تكون الأجواء باردة ليلاً.
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أضاف: "هذا وسوف تشهد مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط نشاطاً للمرتفع الشبه مداري، يبدأ بالانحسار صباح الاثنين بحيث تتراجع الضغوط الجوية في المنطقة، فيكون لبنان والبلدان المجاورة عرضة لمنخفضات متتالية مصحوبة بكل هوائية باردة، إضافة إلى تدني بمستوى تساقط الثلوج".
باختصار، الايام الاخيرة من كانون الثاني ستحمل اضطرابات جوية تتوزع بين الامطار والثلوج والصواعق وحبات البرد والموجات الباردة، بحسب خنيصر.
طقس لبنان خلال يومي الاربعاء والخميس، غائم الى مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة على ان ترتفع في الويك اند لتلامس 21 ساحلا. وما بعد الاثنين ستشهد المناطق اللبنانية تدنياً تدريجياً بدرجات الحرارة.
ونفى خنيصر نفياً قاطعاً ما يُشاع عبر بعض مواقع التواصل بأن عاصفة مدمرة ستأتي في 22 من هذا الشهر وتُحدث كوارث.
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