رسائل ايران الاقليمية: نحن هنا

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أكدت مصادر مطلعة ان ايران تريد ايصال رسائل سياسية اكثر منها ميدانية من خلال استهدافاتها التي تقوم بها في باكستان والعراق وسوريا، خصوصا في هذه اللحظة التي يعتبرها ديبلوماسيون بمثابة مفترق طرق.وتقول المصادر "إن ايران تريد ان تكون جزءا مباشرا من التسوية التي قد تعقد لذلك فهي تمارس عمليا يحسم تموضعها وحضورها الاقليمي وأنها دولة فاعلة على المستوى الدولي".وتشير المصادر "الى أن استخدام ايران للقوة يعني انها جاهزة للتصعيد وجاهزة للتسوية، وهذا ما يمكن ان يفهم بأنه تمسك بالدور في كل من سوريا والعراق ولبنان وغزة إضافة الى اليمن وباكستان".