نائب يجاهر ويتفاخر: أنا أقنعت البطريرك

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بالرغم من مواقفه الدائمة المشددة على الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن أحد النواب المعنيين بملف الموازنة العامة كشف انه شرح بإسهاب للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الأسباب الموجبة والواضحة التي تفرض على النواب اليوم ضرورة المشاركة في أي جلسة تشريعية بهدف إقرار الموازنة مع تعديلاتها من أجل عدم صدورها بمرسوم من دون التعديلات، وذلك لما فيه خير المواطن اللبناني والمالية العامة.المصدر لفت إلى أن النائب قال انه بنتيجة الشرح المسهب اقتنع غبطته بضرورة حضور النواب جلسة إقرار الموازنة بالرغم من موقفه الثابت بأن المجلس النيابي حالياً هو هيئة ناخبة.