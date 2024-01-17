Advertisement

لبنان

نائب يجاهر ويتفاخر: أنا أقنعت البطريرك

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-01-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1153469-638410778916227111.jpg
Doc-P-1153469-638410778916227111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من مواقفه الدائمة المشددة على الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن أحد النواب المعنيين بملف الموازنة العامة كشف انه شرح بإسهاب للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الأسباب الموجبة والواضحة التي تفرض على النواب اليوم ضرورة المشاركة في أي جلسة تشريعية بهدف إقرار الموازنة مع تعديلاتها من أجل عدم صدورها بمرسوم من دون التعديلات، وذلك لما فيه خير المواطن اللبناني والمالية العامة.
Advertisement
المصدر لفت إلى أن النائب قال انه بنتيجة الشرح المسهب اقتنع غبطته بضرورة حضور النواب جلسة إقرار الموازنة بالرغم من موقفه الثابت بأن المجلس النيابي حالياً هو هيئة ناخبة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2024-01-17
03:30 | 2024-01-17
03:27 | 2024-01-17
03:18 | 2024-01-17
03:00 | 2024-01-17
02:45 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24