البلديات تتحرك: سنفتح على حسابنا

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تتجه البلديات مع إنطلاق العام الجديد الى إبتكار مشاريع ومصادر تؤمن لها مداخيل إضافية لم تكن تعتمدها في السابق.ولفت مصدر بلدي الى أن لا مجال للإستمرار في العمل والإنماء بالإعتماد فقط على الجبايات الروتينية وعائدات الصندوق البلدي المستقل كما كان الوضع عليه في السابق.المصدر ختم بالقول إن البنى التحتية في البلديات الكبرى تذهب تدريجياً الى الإنهيار والتلف الكامل ولا من يبالي ويدفع المواطن الثمن، لذا سوف تقوم البلديات بعملية إستثمار لكل مقدراتها وأحياناً من دون العودة الى المراجع المعنية أو من دون المرور بالطرق القانونية التي تتسم بالبيروقراطية المدمرة للمشاريع مشددين على أن البلديات تتمتع بإستقلالية ويجب تطبيقها وخاصةً في هذه الظروف".