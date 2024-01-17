Advertisement

لبنان

موسم التزلج انطلق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-01-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1153472-638410784495684542.jpg
Doc-P-1153472-638410784495684542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى أحد أصحاب مراكز التزلّج إرتياحه لكمية الثلوج التي تساقطت خلال العاصفة التي ضربت لبنان، وساهمت في تزايد سماكة الثلوج على المرتفعات.
وقال إنّ مراكز التزلّج تحركت في الايام القليلة الماضية، للتحضير لفتح مراكز التزلج أمام المواطنين ابتداء من اليوم.
Advertisement
وتمنّى أنّ يستمرّ تساقط الثلوج كيّ يكون موسم التزلج طويلا لتعويض التأخير في انطلاق الموسم.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-01-17
05:59 | 2024-01-17
05:31 | 2024-01-17
05:25 | 2024-01-17
05:10 | 2024-01-17
05:09 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24