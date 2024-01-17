موسم التزلج انطلق

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أبدى أحد أصحاب مراكز التزلّج إرتياحه لكمية الثلوج التي تساقطت خلال العاصفة التي ضربت لبنان، وساهمت في تزايد سماكة الثلوج على المرتفعات.وقال إنّ مراكز التزلّج تحركت في الايام القليلة الماضية، للتحضير لفتح مراكز التزلج أمام المواطنين ابتداء من اليوم.وتمنّى أنّ يستمرّ تساقط الثلوج كيّ يكون موسم التزلج طويلا لتعويض التأخير في انطلاق الموسم.