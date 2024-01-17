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لبنان

مُتقاعد في الجيش.. حسين توفي بعد تعرضه لحادث مروع

Lebanon 24
17-01-2024 | 01:59
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توفي الشاب حسين محمود اليخني متاثرا بجروح أصيب بها سابقا جراء تعرضه لحادث سقوط عن سقالة اثناء عمله في احدى الورش في طرابلس منذ حوالي الأسبوعين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يذكر ان الراحل هو عسكري متقاعد في الجيش.
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