مسيّرة إسرائيلية تستهدف منزلا في عيتا الشعب.. إليكم التفاصيل

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نفذت مسيّرة للعدو الاسرائيلي غارة على منزل قرب مسجد في الحارة الفوقا في بلدة عيتا الشعب ما أدى الى احتراقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتوجهت فرق الاطفائية للسيطرة على الحريق، من دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.