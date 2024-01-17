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لبنان

شهيد جديد لحزب الله.. هذه هويته

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:27
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أعلن حزب الله في بيان عن استشهاد رشيد محمد شغليل "ذو الفقار" من بلدة تمنين الفوقا في البقاع.
 
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