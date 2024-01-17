تقارب جديد بين "حزب الله" ودولة بارزة.. هذه تفاصيله

تحدّثت أوساطٌ سياسية عن تقاطعٍ سعودي جديد مع "حزب الله" لناحية حرب غزة وأولوية وقف إطلاق النار فيها، مشيرةً إلى أنَّ هناك الموقف السعودي الأخير بشأن أحداث البحر الأحمر، لم يأتِ هجومياً باتجاه الحوثيين، بل ربط ما يجري هناك بأنّه نتيجة لما يجري في غزة التي يجب وقف الحرب فيها فوراً.

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المسألة هذه، أي أولوية وقف الحرب، يتبناها "حزب الله" في لبنان أيضاً، الأمر الذي فسّرته المصادر المتابعة بـ"التقارب غير المباشر" في وجهتي النظر بين السعودية والحزب، لاسيما أن ملف غزة يُعتبر العنصر الأهم في المنطقة اليوم ومن خلاله ستُرسم خارطة سياسية جديدة على المدى المنظور.