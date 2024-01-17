جعجع التقى سفيرة الأرجنتين الجديدة

عرض رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب مع سفيرة الأرجنتين الجديدة ماريا فرجينيا رويس قنطار خلال زيارة تعارفية، لآخر التطوّرات السياسيّة في البلاد والمنطقة، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وطوني درويش عن الجهاز.

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