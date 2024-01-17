هل توقف تصدير "منتوجات لبنان"؟

نفت مصادر مسؤولة في قطاع الزراعة حدوث أي إضرابات كبرى على صعيد حركة تصدير المنتوجات اللبنانية باتجاه الخارج وسط أحداث البحر الأحمر.



Advertisement ولفتت المصادر إلى أنّ الأمور مضبوطة، كما أنّ التصدير عبر الشحن الجوي فعّالٌ، مشيرة إلى أنه لا داعي لاثارة بلبلة في الأسواق طالما أن الأمور تحت السيطرة. ولفتت المصادر إلى أنّ الأمور مضبوطة، كما أنّ التصدير عبر الشحن الجوي فعّالٌ، مشيرة إلى أنه لا داعي لاثارة بلبلة في الأسواق طالما أن الأمور تحت السيطرة.