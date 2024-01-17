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لبنان
هل توقف تصدير "منتوجات لبنان"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-01-2024
|
04:45
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نفت مصادر مسؤولة في قطاع الزراعة حدوث أي إضرابات كبرى على صعيد حركة تصدير المنتوجات اللبنانية باتجاه الخارج وسط أحداث البحر الأحمر.
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ولفتت المصادر إلى أنّ الأمور مضبوطة، كما أنّ التصدير عبر الشحن الجوي فعّالٌ، مشيرة إلى أنه لا داعي لاثارة بلبلة في الأسواق طالما أن الأمور تحت السيطرة.
المصادر تحدثت أيضاً عن إجتماع مُرتقب يوم غد للمعنيين في القطاع الزراعي للتباحث في مختلف النقاط المرتبطة به وبآخر الخطوات المرتبطة على صعيد تصدير البضائع والإجراءات الطارئة التي يمكن اتخاذها في حال طالت أزمة البحر الأحمر وانعكاساتها على لبنان تجارياً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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