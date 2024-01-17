خوف وهلع.. إطلاق نار بالقرب من إحدى المدارس في طرابلس وهذا ما حصل

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وقع اشكال فردي في منطقة التبانة ـ طرابلس بالقرب من مصلى الفاروق بين كل من المدعو "م.ش" و "خ.ع.ر" تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من قبل الاول من دون وقوع اصابات وفرار مطلق النار . وقد نتج عن ذلك اصابة جدران احدى المدارس في المحلة المذكورة بطلقات نارية من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد شكل إطلاق الرصاص حالة من الخوف والهلع في المنطقة ولدى التلاميذ.