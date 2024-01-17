Advertisement

لبنان

خوف وهلع.. إطلاق نار بالقرب من إحدى المدارس في طرابلس وهذا ما حصل

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1153530-638410860257077452.jpg
Doc-P-1153530-638410860257077452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال فردي في منطقة التبانة ـ طرابلس بالقرب من مصلى الفاروق بين كل من المدعو "م.ش" و "خ.ع.ر" تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من قبل الاول من دون وقوع اصابات وفرار مطلق النار . وقد نتج عن ذلك اصابة جدران احدى المدارس في المحلة المذكورة بطلقات نارية من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
Advertisement

وقد شكل إطلاق الرصاص حالة من الخوف والهلع في المنطقة ولدى التلاميذ.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-01-17
05:59 | 2024-01-17
05:31 | 2024-01-17
05:25 | 2024-01-17
05:10 | 2024-01-17
05:09 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24