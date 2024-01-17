الحلبي يرد على وسائل الإعلام بخصوص نفاذ بدلات التعليم.. كم شهراً ستغطي؟

علّق وزير التربية القاضي عباس الحلبي على ما تداولته وسائل الإعلام حول نفاذ الدفعة الثانية من بدلات التعليم الرسمي.



وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام قال الحلبي: "إن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قد وافق على الدفعة الثانية التي تؤمن تغطية بدلات الإنتاجية للتعليم الرسمي لأشهر مديدة إلى الأمام وليس كما ذكر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام بأن السلفة الأولى قد استنفدت وان مصير العام الدراسي مجهول.

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وأضاف الحلبي "سنواصل دفع بدل الإنتاجية، وسوف يستمر التعليم إن شاء الله في كل المدارس الرسمية والخاصة في لبنان وكذلك في الجامعة اللبنانية".



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام