العثور على جثة شاب بالقرب من مستشفى الهرمل الحكومي.. إليكم التفاصيل

Advertisement

عُثر صباح اليوم على الشاب "هادي جعفر" جثة بالقرب من مستشفى الهرمل الحكومي من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وسيرّ الجيش دوريات في المحلة.إلى ذلك، تشهد مدينة الهرمل حال من الغضب اثر العثور على جثة الشاب.