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لبنان
هذا ما فعله جنود العدو في خراج الوزاني
Lebanon 24
17-01-2024
|
04:45
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اطلق جنود العدو الإسرائيلي النار باتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني وألقوا باتجاههم أيضا قنابل دخانية، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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