هذا ما فعله جنود العدو في خراج الوزاني

اطلق جنود العدو الإسرائيلي النار باتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني وألقوا باتجاههم أيضا قنابل دخانية، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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