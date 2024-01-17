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لبنان

هذا ما فعله جنود العدو في خراج الوزاني

Lebanon 24
17-01-2024 | 04:45
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اطلق جنود العدو الإسرائيلي النار باتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني وألقوا باتجاههم أيضا قنابل دخانية، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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الوزاني

جنود

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