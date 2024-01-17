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لبنان

تحذير للمواطنين... هذه اللحوم تغزو الأسواق بشكل مُخيفٍ

Lebanon 24
17-01-2024 | 05:04
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أكد أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد  في بيان أن "إستيراد المواشي الحية في العام 2023 كان أفضل بالمقارنة مع العام 2022"، مشيراً الى ان "الكميات المستوردة من المواشي الحية في العام 2023 وصلت الى ما بين 40 و 50% مقارنة بنسبة الإستيراد التي كانت عليها قبل الأزمة الإقتصادية التي يشهدها لبنان منذ 4 سنوات".
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وإذ أشار عيد إلى "إرتفاع في إستيراد اللحوم المثلجة والمبردة خصوصاً اللحم المثلج الهندي"، نَبَّه من أن "اللحوم المجمدة تغزو الأسواق بكميات كبيرة وبشكل مخيف".
وفي إطار حديثه عن الجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد والتجارة لضبط الأسواق، قال عيد  "مع إحترامنا ومحبتنا لوزارة الإقتصاد إلا أن نتائج الجهود التي تبذلها محدودة، لأن مديرية حماية المستهلك تضم فقط 70 موظفاً ، وهذا غير كافٍ أبداً لقمع المخالفات التي تحصل على كامل الاراضي اللبنانية". 
وشدد على أن "قانون حماية المستهلك والغرامات التي يتم فرضها على المخالفين زهيدة، ما يسلّط الضوء على ضرورة الإسراع في تعديل القوانين بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وبالتالي إصدار إجراءات صارمة بحق المخالفين".
 
واعتبر عيد أنه "يجب تضافر جهود ثلاث وزارات معاً هي الإقتصاد والتجارة، الزراعة والصحة، بحيث تتواجد في الأسواق خلال هذه المرحلة الصعبة لضبط كل التجاوزات المتعلقة بأمن المواطنين الغذائي وليس فقط فيما يخص اللحوم". 
 
 

لبنان

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