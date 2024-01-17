تفاصيل إضافيّة تُكشف... الجثة التي أُدخلت إلى مستشفى الهرمل تعود لهذا المطلوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة شخص من داخل سوريا، إلى مستشفى الهرمل، صباح اليوم.

وتبيّن أنّ الشخص المتوفي مصاب بطلق ناريّ، واسمه رشدي جعفر، وملقب بهادي جعفر.

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وبحسب مصادر أمنيّة، فإنّ جعفر من المطلوبين بجرائم سرقة وسلب.