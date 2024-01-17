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لبنان

تفاصيل إضافيّة تُكشف... الجثة التي أُدخلت إلى مستشفى الهرمل تعود لهذا المطلوب

Lebanon 24
17-01-2024 | 05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة شخص من داخل سوريا، إلى مستشفى الهرمل، صباح اليوم.
 
وتبيّن أنّ الشخص المتوفي مصاب بطلق ناريّ، واسمه رشدي جعفر، وملقب بهادي جعفر.
 
 
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وبحسب مصادر أمنيّة، فإنّ جعفر من المطلوبين بجرائم سرقة وسلب.
 
 
 
 
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جثة

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