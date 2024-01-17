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لبنان

الجيش يوقف 3 أشخاص مطلوبين بجرائم عدة

Lebanon 24
17-01-2024 | 05:31
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 /1 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم نهر البارد – طرابلس الفلسطينيَّين (ح.ع.) و(إ.ع.) لإطلاقهما النار وحيازتهما أسلحة حربية، وضبطت في حوزة أحدهما رمانة يدوية.
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وبتاريخ 16 /1 /2024، أوقفت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ح.) المطلوب لارتكابه جرائم: إطلاق النار وترهيب المواطنين، الإتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها، سرقة دراجات نارية وهواتف خلوية، افتعال إشكالات. كما ضبطت في حوزته بندقية حربية نوع كلاشنكوف، ومسدسًا وذخائر وأعتدة عسكرية ودراجة نارية مسروقة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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