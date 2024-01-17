لا يزال في المستشفى... إليكم آخر المعلومات عن حالة الممثل فادي إبراهيم الصحيّة

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كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي عن تطورات الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم.وقال بدوي: "الحالة الصحية للزميل والأخ فادي إبراهيم مستقرة إلى حدّ بعيد، وتشهد تحسنًا وإنْ كان بسيطًا، إلا أننا نأمل خيرًا في أن يتعافى بالكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تمّ تفادي بتر قدمه اليمنى".وأشار إلى أنّه "على تواصل دائم مع فادي إبراهيم الذي يمكث داخل المستشفى"، لافتًا إلى أنّ "حالته النفسية مرتفعة إلى أبعد حد، بحسب قوله". (إرم نيوز)