بالصور... حادثة كادت أنّ تتحوّل لكارثة داخل إحدى مدارس لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنهيار جزء من سقفٍ، في ممرّ، داخل مدرسة النموذج الرسميّة للصبيان، في مدينة طرابلس.

ولم يتعرّض الطلاب لأيّ إصابات.