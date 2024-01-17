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لبنان

بالصور... حادثة كادت أنّ تتحوّل لكارثة داخل إحدى مدارس لبنان

Lebanon 24
17-01-2024 | 05:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنهيار جزء من سقفٍ، في ممرّ، داخل مدرسة النموذج الرسميّة للصبيان، في مدينة طرابلس.
 
ولم يتعرّض الطلاب لأيّ إصابات.
 
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