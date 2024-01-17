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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في برج حمود

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:18
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الحادية عشر في برج حمود-المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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