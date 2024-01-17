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لبنان

إنجاز لبناني جديد... شابان يكتشفان ثغرة أمنية خطيرة لشركة اوروبية كبرى!

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:38
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 تمكن خرّيجا الجامعة اللبنانية، الباحثان في الأمن السيبراني حسن بدران ومجد دهيني من اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في أنظمة شركة (Revolut)، وهي واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المال التي تقدم خدمات مصرفية واسعة في أوروبا.
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بعد بحث دقيق، تمكن بدران ودهيني من اكتشاف ثغرة تهدد التعاملات المالية بشكل غير مباشر لأكثر من 35 مليون عميل يستخدمون تطبيق الشركة. وبعد التواصل مع (Revolut) وتزويدها بتقرير مفصل عن الثغرة، تأكدت الشركة من وجودها ، وعملت بالتعاون مع بدران ودهيني على إصلاحها.

ولم تسمح الشركة الأوروبية بنشر التفاصيل التقنية للثغرة التي صُنفت خطورتها بالعالية، لكنها كافأت بدران ودهيني وأدرجت اسميهما على لائحة الشرف الخاصة بها، ليحتل الشابان المركز الثاني عالميا على اللائحة، وهو إنجاز لبناني وعربي نادر لم يحصل في تاريخ الشركة.

يذكر أن بدران ودهيني من خريجي كلية العلوم/اختصاص معلوماتية، واكتشفا سابقا ثغرات أمنية عدة في كبرى الشركات العالمية كـ(Meta) و(Google) و(Linkedin)، وسبق واحتلا مراكز متقدمة في لوائح شرف عدد من الشركات.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

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