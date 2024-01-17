أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستهداف تجمعٍ لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب الإسرائيلي.

وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 1.00 ظهراً، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.