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لبنان

عملية لـ"حزب الله" قبل قليل.. ماذا قصف بـ"الأسلحة المناسبة"؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 06:54
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستهداف تجمعٍ لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب الإسرائيلي.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 1.00 ظهراً، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.
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