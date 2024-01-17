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لبنان

إلتقى بلينكن وغوتيريس وعبداللهيان.. ميقاتي: على إسرائيل وقف تعدياتها على جنوب لبنان

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:10
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته الديبلوماسية الدولية والعربية خلال مشاركته في أعمال "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس في سويسرا.
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وشدد رئيس الحكومة خلال هذه الاجتماعات على "أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع تمهيداً للعودة الى البحث في حل سلمي من خلال الاعتراف بالحق الفلسطيني بالعيش في وطن آمن".

ودعا ميقاتي "الدول الفاعلة الى الضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية".

وجدد "تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701  وسائر القرارات الدولية"، مطالباً "بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار كاملاً والعودة الى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949".
وكان رئيس الحكومة إجتمع في هذا الإطار مع  الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، كما اجتمع مع  رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان.

 وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعات مع كل من رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني، رئيس وزراء باكستان أنوار الحق كاكر ورئيس وزراء هولندا مارك روته.

والتقى رئيس الحكومة كلا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن، وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ووزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ.
 
 
 
 
 
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