وقع حادث سير بين سيارة تاكسي، و"باص" مدرسيّ، عل الطريق الرئيسيّ في دوحة عرمون.

وقد تُوفي سائق "التاكسي" على الفور، بينما أُصيب التلاميذ والمعلّمات في الباص برضوض.

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وسارع الصليب الأحمر إلى نقل القتيل والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.