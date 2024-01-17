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لبنان

قتيل وجرحى... حادث سير مروّع بين سيارة و"باص" مدرسيّ

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:29
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وقع حادث سير بين سيارة تاكسي، و"باص" مدرسيّ، عل الطريق الرئيسيّ في دوحة عرمون.
 
 
وقد تُوفي سائق "التاكسي" على الفور، بينما أُصيب التلاميذ والمعلّمات في الباص برضوض.
 
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وسارع الصليب الأحمر إلى نقل القتيل والجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
 
 
 
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