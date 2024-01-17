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لبنان

أبو جودة أحال التقارير حول وضعية طريق ضهر البيدر على القاضي علي إبراهيم

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:46
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أكد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة أنه قد أحال جميع التقارير الواردة إليه حول وضعية طريق ضهر البيدر ما قبل الانزلاقات الترابية وما بعدها إلى  النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإجراء المقتضى القانوني من قبله.
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وكان ابو جودة قد كلّف سابقا المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع بتنظيم تقارير حول وضعية طريق ضهر البيدر ككل، كما أنه قام مؤخرا بتكليف هذه المديرية بتنظيم تقرير حول الانجرافات الترابية التي حصلت خلال المنخفض الجوي الأخير ليبنى على الشيء مقتضاه.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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