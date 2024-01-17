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لبنان

خلف: إننا ندفع لبنان الى الهاوية

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:50
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أشار النائب ملحم خلف في تصريح من مجلس النواب : "في اليوم الـ363 لوجودي في مجلس النواب، إننا ندفع لبنان الى الهاوية".

وأضاف: "إمعاننا في عدم تحمل مسؤوليتنا في إنفاذ الموجب الدستوري الاول الملقى على عاتقنا كنواب في انتخاب رئيس للجمهورية يسير بنا الى فقدان الجمهورية والسقوط في انتفاء المرجعية القانونية للدولة".
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وقال خلف: "نشهد على انقلاب قضائي على حساب المفاهيم القانونية البديهية ليظهر القضاء الواقف اداة مروضة بعد القوى السياسية التقليدية فالتجاهر على مخالفة القوانين من قبل المؤتمنين على حسن فرضها هو اغتيال لما تبقى من مؤسسات انها نكبة الوطن الكبرى باسقاط السلطة القضائية وتطويعها بعد شلل السلطتين التشريعية والتنفيذية". 
 
وختم خلف: أدعو مجددا الى وقف هذا المسلسل التدميري لوطننا علينا ان نعيد الانتظام العام للدولة والمؤسسات والخطوة الاولى في كل ذلك هي إنتخاب رئيس للجمهورية والامتثال الى أحكام الدستور، كل الدستور.
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