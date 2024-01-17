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لبنان
خرق أجهزة المطار الالكترونية على طاولة نقاش لجنة "تكنولوجيا المعلومات"
Lebanon 24
17-01-2024
|
07:51
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عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجيه.
وصدر عن اللجنة، البيان الآتي :"استمعت اللجنة الى شرح المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، حول ما حصل من خرق أمني على أجهزة المطار الالكترونية منها الشاشات وأجهزة الكومبيوتر وجرارات الحقائب. وقد استدعى ذلك حضور الشركة المسؤولة لمعرفة ماذا حصل كما وتدخل وزير الاشغال وكل الاجهزة الامنية من مخابرات وأمن عام وأمن دولة مباشرة بالتحقيق لمعرفة ماذا حصل".
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ودار النقاش في اللجنة حول ما اذا كان هناك شبهات حول أحد وحول مدة تعطل المطار بسبب الخرق.
كما دار النقاش حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لعدم تكرار ذلك مستقبلا وايضا حول المراقبة الدورية للاجهزة الالكترونية المستعملة في المطار. ورفعت الجلسة الى موعد يحدد لاحقا".
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