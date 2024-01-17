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لبنان

أمرٌ يتعلّق بالحرب مع إسرائيل... وزير خارجيّة إيران يكشف ما أكّده له نصرالله

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:55
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كشف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، أكّد له أنّ "هجمات "الحزب" على إسرائيل ستتوقف إذا أوقفت حرب غزة".
 
 
وأضاف عبداللهيان أنّ "الحلّ هو وقف الحرب والتهجير القسري، وفتح الممرات الإنسانية".
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وأشار إلى أنّه "إذا توقفت الحرب الآن، فستسقط حكومة بنيامين نتنياهو بعد 10 دقائق".
 
 
وقال عبداللهيان: "حريصون على الأمن البحري وسلامة التجارة، واليمنيون يدافعون عن الفلسطينيين". وتابع: "أمن البحر الأحمر مرتبط بما يحدث في غزة، وإذا لم يتوقف ما يحدث في غزة، فكلنا سنخسر".
 
 
ولفت إلى أنّ "إسرائيل تشنّ حرب إبادة على غزة".
 
 
 

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